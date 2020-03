The examples populate this alert with dummy content

COVID-19 AIJU colabora en el desarrollo rápido de producto sanitario contra el coronavirus El director del Instituto Tecnológico del Juguete, Manuel Aragonés, lamenta que la homologación de EPIs y respiradores sea un cuello de botella para abastecer a los sanitarios en esta emergencia viernes, 27 de marzo de 2020 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hora 14 Alcoy (27/03/2020) La necesidad de material sanitario de protección, los EPIs, y también respiradores, ha activado la producción industrial vinculada al plástico en la comarca. AIJU, Instituto Tecnológico del Juguete, con sede en Ibi, ha comenzado a trabajar, bajo la supervisión de las autoridades sanitarias, en varias iniciativas de desarrollo rápido de producto sanitario para ayudar en la lucha contra el coronavirus, como es la impresión de soportes de pantallas de protección en máquinas 3D. El director de AIJU, Manuel Aragonés, lamenta que la homologación de estos productos sea en un cuello de botella para su distribución en centros sanitarios. "Los fabricantes homologados de estos productos son muy pocos y prácticamente no tienen stock. Hemos visto un vendaval de ofrecimientos de colaboración para solucionar la situación que choca con las regulaciones y normativas. Nosotros estamos presionando a las autoridades sanitarias, autonómicas y nacionales para que flexibilice esos procesos de homologación de producto." En la actualidad la única entidad que puede homologar estos productos es el laboratorio del Instituto Tecnológico del Textil, AITEX, a quien AIJU se ha dirigido para colaborar en estas labores de certificación. Aragonés es partidario de abrir la producción para hacer frente lo antes posible a la demanda. De momento, estos productos sanitarios de rápido desarrollo, sin homologación, han comenzado a ser distribuidos en el hospitales y centros de mayores de Alcoy y Alicante, para cubrir el desabastecimiento de material homologado.