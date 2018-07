The examples populate this alert with dummy content

PROYECTO DRONE TEAM AIJU desarrolla una plataforma para que estudiantes, profesores y profesionales creen sus propios drones Se calcula que la industria del dron generará un impacto económico mundial de entre 8 y 10 billones de dólares en 2025 y generará más de 100.000 empleos directos con profesiones relacionadas martes, 03 de julio de 2018 Compartir Twitter Whatsapp El Instituto Tecnológico del Producto Infantil y de Ocio – AIJU ha presentado la plataforma de e-learning desarrollada dentro del proyecto DroneTeam cuyo objetivo es que estudiantes de formación profesional, profesores y profesionales accedan de un modo sencillo a la creación de sus propios drones. En el acto se han dado cita representantes de las escuelas europeas participantes provenientes de Polonia, Croacia y Eslovenia, así como el coordinador del proyecto, el IES la Foia de Ibi, y AIJU como soporte tecnológico. Además se han podido ver los dos desarrollos de AIJU dentro de este proyecto. Un simulador de vuelo diseñado para ser usado en un sistema de realidad virtual y el uso de simuladores de vuelo para adquirir la destreza necesaria con el uso de las emisoras de radiocontrol. El mundo de los drones es un sector que generará en 2025 un impacto económico de entre 8 a 10 billones de dólares. Y más de 100. 000 empleos directos con rangos y salidas profesionales cada vez más amplias. Según Forbes, solo en Estados Unidos, el sector alcanzará 5,1 billones de dólares en 2025. Estos datos muestran cómo se trata de una industria que va a demandar profesionales formados y con una alta empleabilidad. La creación de esta plataforma responde a esta demanda ya que el conocimiento vertido en ella, durante tres años, podrá aplicarse y ser asimilado por futuros profesionales para su integración en equipos de trabajo multidisciplinar. Futuros profesionales relacionados con la materia Desde el comienzo del proyecto, en septiembre de 2015, se han desarrollado drones básicos y avanzados y se ha generado una plataforma para que todos los interesados puedan conocer los componentes y generar sus propios drones personalizados. Por lo que se trata de un repositorio de conocimiento para las personas que quieren formarse en este ámbito. Tanto de componentes como de las posibilidades de ensamblar su propio dron e incluso componentes más avanzados que se pueden encontrar en los drones profesionales. La plataforma cuenta con pequeños cursos totalmente gratuitos en los que se puede aprender aspectos relativos a los drones, sus componentes y su configuración básica o avanzada. Además de un glosario de términos con el vocabulario específico utilizado en este ámbito y cuestiones técnicas relativas a por qué vuela un dron y cómo programar el vuelo de un dron. En este sentido, también recoge información relativa a las nociones básicas de las regulaciones que se aplican a los drones en España, los elementos plásticos de un dron, el diseño CAD 3D de Drones e impresión 3D de sus componentes estructurales. Su acceso es sencillo mediante un simple registro que permite conocer esta información y descargar gratuitamente diversos materiales educativos relacionados. Es el caso de software que gestiona los drones, experiencias de laboratorio para comparativa de hélices o túnel de viento. Los drones son diez veces más sencillos de utilizar que los helicópteros convencionales y tienen un rango de tamaños y aplicaciones mucho más asequibles que el uso de helicópteros. En este sentido, el coordinador del proyecto en AIJU, Natxo Seguí, ha comentado cómo “el éxito del sector de los drones se debe al uso de componentes robóticos desarrollados que ahora son más económicos y a la aplicación de conocimientos que se han desarrollado durante años en el campo militar a productos de consumo”. Además, “el desarrollo de los teléfonos inteligentes ha hecho evolucionar rápidamente este sector, ya que en un dron avanzado se encuentran algunos de los componentes que utilizan los teléfonos inteligentes pero con una disposición distinta”, destaca. Acercamiento al mundo laboral La participación del IES la Foia ha sido muy activa como coordinador general del proyecto en la realización de talleres de ensamblaje, de diseño e impresión 3D de componentes en sus aulas. Así como posibilitando que varios alumnos hayan asistido a talleres arduino y robótica educativa o talleres de simulación de vuelo en Croacia, Eslovenia y Polonia, países de los centros europeos participantes en el proyecto. Para el jefe de estudios de FP del IES La Foia de Ibi y profesor de Fabricación Mecánica implicado en el proyecto, Juan Manuel Bernal “este ha mejorado la comunicación en inglés de herramientas para fomentar la iniciativa y la capacidad de resolver problemas tan necesarios para la inserción en el mercad laboral actual”. En este mismo sentido, subraya “el trabajo realizado estos tres años ha mejorado la formación del profesorado y ha supuesto una motivación para profesores y alumnos y todos hemos aumentado la capacidad de aprender a aprender. Además a los alumnos de FP les ha ofrecido nuevas posibilidades de futuro y les ha acercado aún más al mundo laboral en el que las empresas requieren capacidad de aprendizaje, versatilidad y habilidades para trabajar en equipo”. Proyecto DroneTeam El proyecto DroneTeam está liderado por el IES La Foia y en él participan otros tres centros europeos de formación profesional de Croacia, Polonia y Eslovenia, junto con el apoyo experto de AIJU. Está co-financiado por la Comision Europea, dentro del programa Erasmus + y su objetivo es mejorar las competencias mediante el uso de un juguete complejo como es un dron.