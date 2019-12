The examples populate this alert with dummy content

SER DEPORTIVOS Aikido, el arte de la paz La cantera saca sus frutos y tres jóvenes componentes del Aikido Alcoy buscarán el cinturón negro por primera vez lunes, 30 de diciembre de 2019 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Ser Deportivos Alcoy (30/12/2019) El arte del Aikido está de moda, y Alcoy cuenta con una gran cantera que ahora verá como se hace realidad lo que comenzó como un juego para tres niños que en febrero serán examinados para tratar de conseguir el cinturón negro. Paula y Aroa Balaguer, junto a Nico Cortés, son tres jóvenes alcoyanos que desde bien pequeños practican esta arte marcial. Son los primeros adolescentes que empezaron como niños y que ahora se enfrentan a su primer gran reto personal, lo que supone un gran avance en esta disciplina. A ellos les acompañan Bruno Balaguer, 5º Dan e impulsor del aikido en Alcoy y de David Cortés, instructor de niños en la escuela y 3º Dan. Curiosamente los tres, coinciden en que sus padres practican este deporte, Aroa y Paula, son hijas de Bruno Balaguer y de Salud Bravo, la primera en conseguir un cinturón negro en el club y Nico, es hijo de David, instructor. Conoce este deporte un poco más de la mano de estos expertos.