ARTE MARCIAL Aikidokas del Club Alcoi OM obtienen el 3er Dan La concesión a los cuatro deportistas ha sido otorgada por un tribunal compuesto por algunos de los maestros españoles de mayor grado – En el club hay actualmente siete miembros con este rango jueves, 23 de febrero de 2017 El pasado fin de semana el Club Aikido Alcoi Om recibió un nuevo reconocimiento a nivel nacional por parte de los máximos dirigentes de la Asociación Española de Técnicos de Aikido de España. En el marco de un curso de preparación para aikidokas de 3º y 4º dan, celebrado en León, cuatro de los miembros del club fueron examinados por un tribunal compuesto por algunos de los maestros españoles de mayor grado, estando entre ellos el maestro Tomás Sánchez, 7º Dan, el practicante español de mayor nivel reconocido por Japón. Este tribunal decidió conceder el nivel de 3er Dan a los cuatro miembros del club, sumando así un total de siete aikidokas del club alcoyano con este rango. Esta promoción supone la consolidación de este club local como uno de los más importantes técnicamente a nivel estatal y reconoce una trayectoria de más de veinte años del mismo. Esta trayectoria se ve reforzada por actividades como el curso nacional que tendrá lugar la próxima semana en el Polideportivo Francisco Laporta con la participación de Octavio de la Mata, 6º Dan y director nacional de la Asociación Española de Técnicos de Aikido de España.