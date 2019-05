The examples populate this alert with dummy content

RESTAURANTE Aimava Culinary, mucho más que una experiencia gastronómica Javi Jordá y Rebeca Álvarez han estado en Radio Alcoy para explicar las novedades que tienen previstas a partir de junio jueves, 30 de mayo de 2019 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hoy por hoy Alcoy 12.20 (30/05/2019) Aimava Culinary es más que un espacio gastronómico. Javi Jordá y Rebeca Álvarez, sus responsables, quieren que sus clientes vivan algo más que una experiencia culinaria. Quieren que se encuentren como en casa, que vengan sin prisas y puedan disfrutar, además de una cuidada cocina, de unos vinos o de unos vermuts de calidad y siempre con productos ecológicos y de proximidad. En Radio Alcoy, Rebeca y Javi explican el año que llevan de vida y sus nuevos proyectos como el menú del día entre semana a partir del mes de junio o la terraza de verano. Aimava Culinary está en la Placeta del Fossar, en pleno centro de Alcoy.