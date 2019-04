The examples populate this alert with dummy content

SOLIDARIDAD AIN amplía sus instalaciones Con el estreno del Centro de Atención Diurna Font Roja-AIN en el Camí, 40, en unos locales ubicados junto a su sede sábado, 27 de abril de 2019 Compartir Twitter Whatsapp La Asociación para la Integración del Niño, AIN, ha inaugurado un Centro de Atención Diurna que lleva por nombre Font Roja-AIN y que está ubicado también en el Camí, 40, junto a la sede de esta entidad, aunque en locales independientes. Se trata de unas nuevas instalaciones en las que se atiende a 40 personas con discapacidad en situación de dependencia y donde trabajan seis cuidadores, dos monitoras ocupacionales, una pedagoga, una psicóloga, una fisioterapeuta y una trabajadora social. En la inauguración de estas nuevas instalaciones, el presidente de AIN, Juan Ruiz, ha recordado la importancia del concierto social firmado el pasado 16 de abril entre AIN y la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas, una entidad que ha encabezado los agradecimientos, junto al Ayuntamiento de Alcoy y el Club Rotary Font Roja. Junto a Ruiz, ha estado en la inauguración la concejala de Igualdad, Aroa Mira. Se trata de un proyecto que se inició hace cuatro años y que por fin ha visto la luz tras acabar las obras de adecuación de los diferentes espacios. Su horario de actividades es de 9 a 17 horas.