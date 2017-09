The examples populate this alert with dummy content

OBRAS AIN ultima la apertura de un centro de día para jóvenes con discapacidad El Ayuntamiento ya ha finalizado los trabajos de adecuación del local de El Camí 40 a la espera de poder abrir sus puertas a principios de año viernes, 15 de septiembre de 2017 El Ayuntamiento finaliza las obras para abrir un centro de día para AIN. Los trabajos de adecuación de la sede de la Asociación para la Integración del Niño, en el Camí 40, ya han terminado. El local está preparado para ser homologado como centro de día a falta de la acreditación de la Conselleria. El Ayuntamiento prevé que las instalaciones, de 300 metros cuadrados, puedan atender hasta unos 50 usuarios. Este nuevo servicio permitirá atender a los jóvenes discapacitados que, a partir de los 21 años, acaban su etapa de escolarización. El alcalde, Antonio Francés, avanza que esta infraestructura, muy demandada desde hace tiempo por usuarios y familiares, abrirá sus puertas a principios de 2018. Francés subraya la importancia de los proyectos que afectan las personas con diversidad funcional: "Hay que destacar la tarea tan importante que AIN desarrolla en nuestra ciudad y su trabajo incansable para conseguir un centro de día en Alcoy. (...) Un centro sumamente importante para muchas familias alcoyanas que gracias a AIN está a punto de convertirse en realidad".