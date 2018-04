The examples populate this alert with dummy content

MEDIO AMBIENTE Aire contaminado el 85% de los días de mayo y junio Un informe de la Colla Ecologista La Carrasca revela la constante superación en Alcoy del nivel de ozono marcado por la OMS jueves, 05 de abril de 2018 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hora 14 Alcoy (05/04/2018) Alcoy superó el nivel de ozono el 85% de los días de mayo y junio del año pasado, según un informe sobre calidad del aire difundido por la Colla Ecologista La Carrasca. En cinco de cada 6 días de esos meses la ciudad rebasó el límite fijado por la Organización Mundial de la Salud (OMS), más restrictivo que el de la legislación española, que también fue rebasado en 14 días de esos mismos meses. Los ecologistas advierten de las repercusiones del alto nivel de ozono troposférico sobre la salud: irritación de los ojos y de las vías respiratorias, incremento del riesgo de enfermedad respiratoria aguda, reducción de la función pulmonar y agravamiento de patologías cardiovasculares. El colectivo vincula el aumento del nivel de ozono a las “nefastas políticas energéticas y de transporte”. Ecologistas en Acción, al que pertenece La Carrasca, ha presentado un contencioso administrativo en la Audiencia Nacional para que el tribunal obligue al Gobierno central a elaborar un Plan Nacional de Mejora de la Calidad del Aire, con medidas concretas y presupuestadas para hacer frente al problema de la elevada contaminación por ozono troposférico que padece la mitad del territorio español. El ozono nocivo para la salud se produce por la reacción, en presencia de radiación solar, entre el dióxido de nitrógeno y los hidrocarburos emitidos por automóviles e industrias. La Carrasca, a través de Ecologistas en Alcoy, va a desarrollar en Alcoy una campaña de información sobre el ozono. Incluirá una exposición y charlas informativas. Los ecologistas insisten en que para mejorar la calidad del aire “hay que pacificar el tránsito urbano, con medidas dirigidas a la reducción del tráfico de vehículos privados, al fomento del transporte público colectivo y de la bicicleta, así como a la potenciación de ciudades compactas”. La falta de inversión en el tren Alcoy-Xàtiva ayuda poco a cumplir estos objetivos, según señala La Carrasca.