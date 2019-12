The examples populate this alert with dummy content

TRAGALUZ Aitana G. Sanjuán presenta el seu primer poemari “Catarsis” recull poemes escrits en valencià, castellà i anglés per la jove alcoiana viernes, 20 de diciembre de 2019 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Tragaluz. Suplemento cultural (20/12/2019) L’alcoiana Aitana G. Sanjuán ha escrit el seu primer poemari que presentarà el proper dilluns, a les 19:30 hores, en el saló d'actes del Centre Cultural Mario Silvestre d'Alcoi. Abans, ha visitat Tragaluz per donar-los un tast del que ha escrit en aquesta publicació titulada Catarsis. En el suplement cultural de Radio Alcoy, la música també ha sigut la protagonista ja que demà l’Orquestra Simfònica d’Alcoi oferirà el Concert de Nadal en el Teatre Calderón. La presidenta de la formació músical, Paqui Contreras, explica quin és el repertori que han preparat per aquesta audició, que començarà a les 18:30 hores, en la que també participaran els alumnes de l’escola de música de la OSA.