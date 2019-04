The examples populate this alert with dummy content

ELECCIONES Aitana Mas destaca la labor de Climent al frente de la economía valenciana La cabeza de lista de Compromís por la provincia de Alicante a las Cortes Valencianas ha visitado Radio Alcoy junto al alcaldable Màrius Ivorra jueves, 25 de abril de 2019 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hoy por hoy Alcoy 12.20 (25/04/2019) La cabeza de lista por Alicante a las Cortes Valencianas de Compromís, Aitana Mas, ha destacado en Radio Alcoy la tarea realizada por el número dos de la candidatura, Rafa Climent al frente de la Conselleria d'Economia Sostenible, por hacer más próxima la economía y ha explicao que no es necesario contar con un gobierno de derechas.



Aitana Mas confía en que Compromís supere los 19 diputados obtenidos en las anteriores autonómicas en las votaciones de este domingo 28 de abril. Mas ha estado acompañada por el candidato a la alcaldia en Alcoy, Màrius Ivorra, quien también ha explicado que Climent, número 2 de la provincia a las Cortes, justo por detrás de Aitana Mas, tenía previsto reunirse con colectivos de la comarca, junto a Ignasi Candela, canidato al Congreso. Antes ha asistido a la Jornada de Internacionalización organizada por el IMEX en el Àgora.