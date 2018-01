The examples populate this alert with dummy content

INVESTIGACIÓN Aitex activa la unidad técnica para el sector cosmético Economía consigue que el instituto tecnológico del textil apoye a las empresas para incrementar su productividad viernes, 19 de enero de 2018 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hora 14 Alcoy (19/01/2018) El centro de investigación del sector textil, Aitex, con sede en Alcoy, ha puesto en marcha la nueva unidad técnica de cosmética, el embrión del futuro instituto tecnológico del sector. El instituto pone a disposición de las empresas cosméticas su capacidad “técnica y económica” para prestar servicio de asesoramiento en fórmulas y materias primas, envases, legislación e impacto ambiental. La Conselleria de Economía Sostenible ha gestionado con Aitex la petición de las empresas del sector, especialmente las ubicadas en Alcoy, que facturan anual de 75 millones de euros y emplean a 450 personas. “Han sido muy insistentes en su demanda de apoyo investigador”, ha reconocido durante la presentación de la unidad, un acto al que han asistido representantes de las empresas del sector. Climent ha explicado que la situación económica no permite poner en marcha un nuevo instituto tecnológico específico para el sector, un proyecto que no descarta. “Hemos encontrado un recoveco para atender la demanda de las empresas con un servicio que hará que el sector mejore su productividad”, ha manifestado el conseller, que ha agradecido la receptividad de Aitex para poner en marcha el proyecto. Su director, Vicente Blanes, se ha brindado a escuchar al sector “para ofrecer los servicios que demanden las empresas”. Según ha explicado, el centro de investigación ofrecerá sus 35 laboratorios y sus 5 grupos de investigación para que desarrollen proyectos vinculados a la cosmética. De la inversión de 2,6 millones que Aitex prevé destinar este año a la creación de plantas de investigación un 10% irá destinado específicamente al sector cosmético. El instituto cuenta con una plantilla de 245 empleados entre Alcoy y Valencia y otros 30 en el extranjero. La directora general de Ivace, Julia Company, a la que Climent ha presentado como artífice de la nueva unidad, ha recalcado la necesidad de “apostar por el sector cosmético”. Según ha dicho, “esto es un inicio que hay que seguir trabajando para ampliar servicios y fomentar la investigación en las empresas”.