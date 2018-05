The examples populate this alert with dummy content

TEXTIL Aitex convoca un concurso para diseñar el galardón de sus premios empresariales Los alumnos de 3º y 4º de ESO pueden presentar sus proyectos hasta el 15 de junio lunes, 07 de mayo de 2018 Compartir Twitter Whatsapp El instituto tecnológico textil (Aitex) prepara el lanzamiento de los Premios Empresariales, que reconocerán los mejores proyectos sostenibles e innovadores de las empresas asociadas. El galardón que entregará a los premiados saldrá de un concurso convocado entre los alumnos de 3º y 4º de Educación Secundaria Obligatoria de toda la Comunidad Valenciana. El objetivo del concurso es promover el acercamiento de los jóvenes al sector. Los estudiantes deberán trabajar sus proyectos en grupos de entre 2 y 4 personas. El plazo de inscripción finaliza el 15 de mayo. Los participantes podrán presentar sus propuestas hasta el 15 de junio. Los prototipos, según explica el responsable del departamento Institucional de Aitex, Francisco Sempere, se podrán construir con todo tipo de materiales: desde plastilina hasta impresión en 3D. Los proyectos, añade, deberán ir acompañados con una memoria técnica explicativa sobre sus características y funcionalidades. “Queremos que los jóvenes diseñen la estatuilla que Aitex entregará a los ganadores de sus premios”, resume Sempere. El jurado seleccionará los tres mejores proyectos, que se repartirán unos muy atractivos. Los dos equipos finalistas tendrán un ordenador portátil MacBook Air de 13 pulgadas para cada uno de sus componentes. Cada miembro del equipo ganador añadirá al ordenador un teléfono móvil Iphone 8.