HORA MEDI AMBIENT Aitex elabora una guía de prácticas sostenibles para el textil europeo Empresas de la comarca aportan sistemas de reducción del consumo y de reaprovechamiento de residuos lunes, 09 de abril de 2018 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hora del Medi Ambient (06/04/2018) Europa busca implantar procesos sostenibles e innovadores para el textil y para conseguirlo ha encontrado un aliado en el instituto tecnológico del sector (Aitex). El centro de investigación, con sede en Alcoy, participa en el proyecto Reset, que persigue la elaboración de una guía de buenas prácticas a partir de los procesos que ya están aplicando las empresas. Aitex ha trabajado con firmas de la comarca para aportar propuestas en este programa de investigación financiado con fondos estructurales europeos. La directora del proyecto, Miriam Martínez, del grupo de Acabados Técnicos, Biotecnología, Salud y Medio Ambiente de Aitex, señala que las empresas de la zona han aportado sistemas de reducción de consumo de energía y agua, el uso de coagulantes naturales o el reaprovechamiento de residuos textiles para la producción de paneles acústicos y térmicos utilizados en el sector de la construcción. El objetivo de esta guía, en la que empresas de otros países también aportan sus procesos productivos sostenibles es fomentar “políticas regionales sostenibles” para el sector, según detalla Martínez.