AGORA Aitex contra los hackers El Instituto Tecnológico del Textil programa un curso de ciberseguridad para mitigar posibles ataques informáticos jueves, 05 de marzo de 2020 Aitex inicia el próximo 12 de marzo el curso de Ciberseguridad-Seguridad de sistemas y redes corporativas. Quico Sempere, responsable de institucional del Instituto Tecnológico del textil, explica en el espacio Ágora que la formación persigue la actualización en estos temas de los técnicos de sistemas informáticos y comunicación de las pymes. "Es fundamental ya que deben de conocer las problemáticas en materia de ciberseguridad, para poder mitigar los posibles ataques a los que son expuestos los sistemas las 24 horas del día los 365 días del año, así como implementar las posibles soluciones de protección". A lo largo de las sesiones se reproducirán situaciones reales que puedan afectar a las empresas, tales como auditorias de caja blanca y de caja negra, ingeniería social, análisis de redes corporativas, puertos y amenazas abiertas, capturas y análisis de passwords. malware, rootkits, spyware, troyanos, puertas traseras, virus, gusanos, snifers, secuestro de sesiones, denegación de servicios, seguridad de servidores, aplicaciones web, técnicas de pretesting, exposición por grupos de técnicas de ataque. El curso lo imparte Luis Samblás, y cuenta con 10 plazas. Los interesados pueden realizar las solicitudes a los teléfonos 630 04 59 70 – 96 131 81 93 y la dirección cjover@aitex.es. La duración y el horario es de 30 horas a impartir miércoles y jueves de 15:30 h. a 20:30 h en la sede de Aitex. El coste para los asociados es de 375 euros y para los no socios de AITEX: 620 euros. AITEX ofrece el servicio de gestión de la bonificación de este curso a través de FUNDAE, para lo cual lo tiene que comunicar 10 días antes del inicio.