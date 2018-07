The examples populate this alert with dummy content

PREMIOS Aitex incentiva el diseño textil en el Campus Los tres galardonados podrán presentar sus proyectos en la próxima edición de la Feria Home Textiles Premium, que Madrid acoge del 12 al 14 de septiembre viernes, 06 de julio de 2018 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hora 14 Alcoy (06/07/2018) Aitex hizo entrega este jueves de los premios del Concurso de diseño y desarrollo de tejido para textil hogar. Hasta 39 estudiantes del Grado de Ingeniería de Diseño Industrial y Desarrollo de Productos del campus de la UPV en Alcoy han participado en la segunda edición de estos reconocimientos organizados por la Cátedra AITEX-UPV. José Vicente Ponzoda, presidente de Acetex y miembro del jurado, ha destacado la calidad de los trabajos presentados: "Entiendo que han tenido incluso más nivel que el año pasado y es una sorpresa muy grata que alumnos, la mayoría de primero, hayan realizado trabajos de un nivel tan alto". El primer premio, de 1.000 euros, ha ido a parar al equipo formado por Miguel Morán y Carmen Coll con su propuesta Arrecife; F. Project, de Julián Campos, ha recibido el segundo galardón, valorado en 500 euros; el tercer premio, 250 euros, ha recaído en Patricia Bazaga por su propuesta Astrea. Además, el jurado ha otorgado un accésit al proyecto Afrinme, de Christian Fuentes. Los ganadores del concurso tendrán la oportunidad de presentar sus proyectos en la próxima edición de la Feria Home Textiles Premium, que se celebra del 12 al 14 de septiembre en Madrid. Todas las propuestas de este segundo concurso de diseño y desarrollo textil estarán expuestas en el Salón Multiusos del edificio Carbonell de la UPV hasta el 24 de julio.