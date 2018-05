The examples populate this alert with dummy content

FORMACIÓN Aitex incentiva la formación en liderazgo y dirección de personas El instituto tecnológico reúne el lunes en un seminario (15.45 horas) a los expertos Víctor Kuppers y Carlos Rey miércoles, 16 de mayo de 2018 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Espacio Ágora (16/05/2018) Aitex ha organizado para el lunes un seminario sobre Liderazgo y dirección de personas. La jornada, que arranca a las 15.45 horas en la sede del instituto, forma parte del plan de formación con el que, de forma gratuita, “acerca el conocimiento a las empresas y mejora la competitividad de los negocios”. El seminario contará con dos ponentes de nivel: Carlos Rey, director de la cátedra Dirección por misiones de la Universidad Internacional de Catalunya, y Víctor Kuppers, experto en motivación. Rey hablará sobre cómo sacar lo mejor de cada persona, mientras que Kuupers, destacará el valor de “vivir con entusiasmo”. La inscripción está abierta en la web del centro de investigación del textil.