ECONOMÍA

AITEX inicia la licitación de las obras de su nueva sede

Presupuestada en 25 millones de euros, estará ubicada junto a la salida de la carretera que une Alcoy y Banyeres en la zona del Castellar

viernes, 21 de febrero de 2020

AITEX ha iniciado el proceso para la licitación para la construcción de su nueva sede junto a la salida de la carretera que une Alcoy y Banyeres en la zona del Castellar. La redacción del proyecto y dirección de obra, adjudicado hace un año al estudio de arquitectos Kubota & Bachaman, se extiende en una superficie construida en torno a los 31.000m² y útil de 28.000m². El futuro edificio contará con hall principal, laboratorios, oficinas, restauración, investigación y zona de aparcamiento. El instituto tecnológico ha decidido contratar la obra, subdividiéndola en lotes o paquetes de contratación. Aitex espera concentrar en su nueva sede todos los servicios y actividades, en la actualidad dispersos en sede principal, en la antigua fábrica de Papeleras Reunidas alquilada al IVACE desde 1985, y otras seis naves más en polígonos. Aitex ha presupuestado los trabajos de construcción de su nueva sede en 25 millones de euros y prevé su finalización en 2022.