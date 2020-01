The examples populate this alert with dummy content

AGORA Aitex investiga experiencias de compra y alojamiento El instituto tecnologico del textil participa en la elaboración de un monográfico de tendencias para hostelería, restauración y cafetería jueves, 09 de enero de 2020 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Espacio Ágora (08/01/2020) El nuevo monográfico realizado por el equipo del Observatorio de Tendencias del Hábitat presenta los principales factores que transforman la experiencia de comprar en una tienda, alojarse en un hotel o comer en un restaurante de moda. La investigación se enfoca en estos tres segmentos tan estratégicos para empresas que optan por posicionarse en mercados contract. La publicación describe el momento actual a través de conceptos, productos y equipos para instalaciones. Sirve de inspiración a profesionales y fabricantes para sus proyectos, como ha explicado en el espacio Agora Carmen Jover, responsable del grupo de investigación de Aitex El monográfico muestra las direcciones para que los productos respondan a la demanda. Para su desarrollo ha contado con el apoyo de la Conselleria de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio Trabajo de la Generalitat Valenciana, a través del IVACE. El espacio Agora comienza con una entrevista al concejal de Industria, Alberto Belda, que visita junto al alcalde, Antonio Francés, Heimtextil y finaliza con los propósitos laborales de año nuevo con Macarena Florencio, psicóloga en el ámbito del trabajo.