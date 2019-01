The examples populate this alert with dummy content

AGORA Aitex con el medio ambiente El Instituto Tecnológico del Textil cierra un ciclo de actividades organizadas junto a la Fundación Limne y el Ayuntamiento para la preservación y desarrollo sostenible sábado, 26 de enero de 2019 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hoy por hoy Alcoy 12.20 (23/01/2019) El Instituto Tecnológico del Textil, Aitex, cierra este sábado 26 de enero el ciclo de actividades organizadas junto a la Fundación Limne y el Ayuntamiento de Alcoy para la preservación del medio ambiente y el desarrollo sostenible. Neus Jordá, responsable de comunicación de Aitex, expliacaba esta semana en el Espacio Ágora que se trata de una iniciativa con la que el instituto tecnologico cierra un ciclo de actividades "por la responsabilidad de AITEX con el medio ambiente y la sociedad". Entre las actividades desarrolladas figura el control y seguimiento de tortugas en el Serpis o los talleres sostenibles en Cocentaina y Agullent y la limpieza del rio de residuos. A las 10 de la mañana comienza la actividad de plantación en el cauce del rio Serpis del sábado 26 junto al antiguo molino de agua a la altura de la fábrica de L’Escaló.