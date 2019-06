The examples populate this alert with dummy content

FORMACIÓN Aitex mira a la época de esplendor del textil El instituto tecnológico de textil organiza cuatro cursos de indumentaria modernista para señora en el mes de julio lunes, 10 de junio de 2019 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hora 14 Alcoy (10/06/2019) AITEX, el instituto tecnológico del textil, ha organizado cursos de indumentaria modernista para señora que desarrollarán el mes de julio. Lorena Zamorano concejal de Turismo en funciones ha presentado los cursos con el objetivo de "facilitar la confección de trajes para la próxima Semana Modernista, que se celebrará del 16 al 22 de septiembre". El instituto tecnológico del textil pone a disposición de los interesados a sus profesores que enseñarán a confeccionar prendas y complementos, tomar medidas, patronaje y confección. María José Domenech, técnico de Aitex, señala que se trata de profesionales que se han documentado en la materia. AITEX plantea estos cursos "de interés y actualidad local" para difundir y trasladar la formación técnica que realiza. Los cuatro cursos; Vestidos de época, Faldas y camisas, Bolsos y accesorios y Sombreros y tocados de alta costura, se desarrollaran las mañanas del mes julio en distintos horarios y van de los 110 euros a los 270 euros. Incluyen, al margen de la formación, el material de confección.