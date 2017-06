The examples populate this alert with dummy content

ECONOMÍA AITEX nombra Presidente de Honor a Vicente Aznar Tras ocho años al frente del instituto del textil, en junio de 2016 cedió la presidencia a Rafael Pascual Bernabeu sábado, 17 de junio de 2017 El Consejo Rector de AITEX, la Asociación para la Investigación del Textil, en la sesión celebrada el 16 de junio del presente, ha nombrado Presidente de Honor a Vicente Aznar Orobal, que estado ocho años al frente del instituto del textil. En junio de 2016 cedió la presidencia a Rafael Pascual Bernabeu, actual presidente de AITEX. El Presidente de Honor, quiso agradecer a todo el equipo técnico y administrativo del Instituto, "el esfuerzo y labor conjunta de todos, para lograr posicionar a AITEX como un referente en la investigación, la innovación y el desarrollo tecnológico del textil a nivel nacional e internacional". Animó a contnuar en la labor "de mantener una sólida posición financiera, e impulsar el proyecto de una nueva sede para AITEX, acorde con su prestigio y crecimiento". Vicente Aznar es una figura emblemática del sector textil, durante más de 45 años ha guiado el rumbo del Grupo Aznar Textil, empresa familiar valenciana y, ha desarrollado una extensa trayectoria en el asociacionismo empresarial.