AGORA Aitex promueve la primera convocatoria de ayudas a proyectos sociales El plazo para la presentación de solicitudes finaliza el 13 de enero del 2020 - Para la presente convocatoria se establece una cuantía total de hasta 70.000 euros jueves, 26 de diciembre de 2019 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Espacio Ágora (18/12/2019) AITEX el Instituto Tecnológico del Textil, promueve la primera convocatoria de Donaciones a Proyectos e Iniciativas Sociales con el objetivo de "contribuir a impulsar iniciativas dirigidas a la atención de colectivos prioritarios y/o en riesgo de exclusión" a través de proyectos socio-sanitarios que favorezcan la cobertura de necesidades básicas, el apoyo personal, social y mejora en su calidad de vida, a la vez de reconocer y colaborar con aquellas organizaciones sin ánimo de lucro que trabajan en beneficio de la sociedad. En el Espacio Ágora del miércoles 18 de diciembre lo explica Quico Sempere, responsable del departamento de institucional de Aitex. Podrán presentar proyectos todas aquellas entidades privadas sin fin lucrativo constituidas legalmente como Fundaciones o Asociaciones declaradas de Utilidad Pública, que persigan fines de interés general, como pueden ser, entre otros, el fomento de la economía social que promuevan la cohesión social y territorial. Las líneas de actuación que podrán ser beneficiarias serán iniciativas destinadas a la discapacidad y dependencia. Como pueden ser proyectos orientados a la promoción y mejora de la autonomía y calidad de las personas con discapacidad, enfermedad mental y/o situación de dependencia. Otra línea, serán iniciativas orientadas a la radicación de la pobreza, exclusión y reinserción social. El objetivo de estos proyectos deben ser la promoción de la inclusión o reinserción social de personas en situación de vulnerabilidad, mediante la ejecución de acciones orientadas a facilitar su desarrollo integral, atención de sus necesidades básicas, potenciar sus capacidades para la integración social/inserción laboral, favorecer la igualdad de oportunidades, etc. El plazo para la presentación de solicitudes finaliza el 13 de enero del 2020. Para la presente convocatoria, AITEX establece una cuantía total de hasta 70.000 euros, y la cuantía máxima aportada por AITEX a cada proyecto aprobado no excederá de los 10.000 euros en proyectos anuales o 20.000€ en proyectos bianuales. Para más información de la documentación a aportar, solicitudes y bases de la convocatoria pueden visitar la página web de AITEX.