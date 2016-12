The examples populate this alert with dummy content

INVESTIGACIÓN Aitex proyecta un sistema de sensores que protege a los mayores de caídas Se integrará en camisas, pantalones y cinturones para medir las variables biomecánicas y poder detectar escenarios de riesgo jueves, 29 de diciembre de 2016 escúchalo en AUDIO Hora 14 Alcoy (29/12/2016) AITEX, el Instituto Tecnológico Textil, y el Instituto de Biomecánica (IBV) trabajan en el proyecto de investigación Instinto que tiene como objetivo desarrollar un sistema basado en sensores integrados textiles que junto a una plataforma sirvan para prevenir, monitorizar y proteger frente a las caídas a las personas mayores. Esta iniciativa está financiada por el Instituto valenciano de la Competitividad, IVACE y cofinanciada por la UE a través de los fondos FEDER. A lo largo de este 2016, los investigadores han desarrollado diferentes prototipos para la obtención del sistema de prevención, detección y protección de caídas para personas mayores. Este sistema estará compuesto por un dispositivo electrónico integrado en textiles para la adquisición de señales biomecánicas, el software de comunicación con la plataforma web y la página (https://instinto.ibv.org) que permite el acceso a la información, tanto por parte del usuario como de los profesionales clínicos. El sistema diseñado por Instinto se integrará en elementos textiles, tales como camisas, pantalones, cinturones, etcétera para medir las variables biomecánicas de la persona mayores y poder detectar si se produce un escenario o situación que pueda implicar un mayor riesgo de caída. AITEX ha focalizado sus esfuerzos en llevar cabo el diseño y desarrollo de diferentes prototipos textiles inteligentes mediante la integración de sensores y actuadores, capaces de medir dichas variables y minimizar lesiones en caso de producirse una caída. El IBV ha identificado los escenarios o situaciones que puedan implicar un mayor riesgo de caída, así como las principales variables biomecánicas que pueden predecir el riesgo de caídas en personas mayores y qué tipo de sensores son los más indicados para llevar a cabo una medición fiable. Se han llevado a cabo pruebas con personas mayores de 57 años para determinar una serie de medidas que suponen las bandas de normalidad de cada variable y depurar los algoritmos de detección y prevención de caídas. A partir de los resultados obtenidos en la primera anualidad del proyecto, en 2017, se trabajará en la versión definitiva del sistema de prevención, detección y protección de caídas en personas mayores, la depuración de los algoritmos de cálculo y la validación completa del sistema.