AVANCE Aitex se queda en Alcoy con una inversión de 8 millones para su nueva sede El centro de investigación textil anuncia el acuerdo para adquirir unos terrenos en Batoy sobre los que construirá 20.000 metros de nuevas instalaciones martes, 11 de abril de 2017 Aitex se queda en Alcoy. El instituto tecnológico del sector textil ha anunciado el preacuerdo alcanzado para adquirir una parcela del barrio de Batoy, sobre la que construirá una sede de hasta 20.000 metros cuadrados con una inversión de 8 millones de euros. El objetivo es que las nuevas instalaciones funcionen a pleno rendimiento antes de 2020. El presidente de Aitex, Rafael Pascual, ha ofrecido los datos básicos de la operación, fruto de dos años de búsqueda de una ubicación que se ajustase a las necesidades del instituto. La parcela, situada entre aceitunas Serpis, el Castellar y el instituto de Batoy, tiene 12.500 metros cuadrados y ofrece la posibilidad de, en dos plantas, ocupar hasta 20.000 metros cuadrados. En la nueva sede piensa concentrar Aitex la mayor parte de sus instalaciones, actualmente repartidas entre los 5.000 metros del antiguo edificio de Papeleras y otros 3.500 distribuidos en cinco naves en diferentes polígonos. La actual dispersión de la producción “resta eficacia” a Aitex, según ha reconocido su presidente, que confía en estrenar la nueva sede antes de 2020. La permanencia de Aitex en la ciudad la ha resaltado el alcalde, Antonio Francés. “No ha sido fácil conservar en Alcoy el centro de referencia en la investigación textil porque era muy atractivo para cualquier ciudad”, ha señalado. La directora general de Ivace, Julia Company, ha ido más allá del ámbito local para subrayar la importancia de que “Aitex siga en la Comunidad Valenciana para transferir tecnología a las empresas”. Aitex y el Ayuntamiento han valorado su trabajo conjunto durante los últimos años para encontrar una ubicación atractiva. Según el alcalde, el centro de investigación ha estudiado más de 15 alternativas. El Ayuntamiento se ha comprometido con Aitex a recalificar la parcela, que actualmente está clasificada como suelo residencial en el planeamiento urbano. “En seis meses tendremos la modificación de uso del suelo para que Aitex pueda contar con todos los permisos”, ha añadido el regidor. Aitex asumirá la construcción del edificio con fondos propios. “Tenemos apartada una dotación de 8 millones de euros para ejecutar la obra”, ha manifestado Pascual. El traslado, ha dicho, será progresivo, y la intención del instituto es conservar las actuales instalaciones de Papeleras. Según el presidente, “nos hará falta si mantenemos el ritmo de crecimiento”, que en cuanto a personal está en un 7% anual. Aitex emplea solo en Alcoy a 230 personas.