FIRA Aitex y la UPV exhiben sus investigaciones en la Fira El Instituto Tecnológico del Textil y la Universidad Politècnica de València aprovechan la afluencia de público en Cocentaina para mostrarse en la Fira Tecnológica jueves, 02 de noviembre de 2017 La Fira Tecnológica sigue siendo uno de los espacios que más público atrae en la Fira de Cocentaina. En el espacio que ocupan en la calle Ausias March, una de las que atraviesa el Passeig del Comtat, el Instituto Tecnológico del Textil, Aitex y la Universidad Politècnica de València, la UPV, se "hacen visibles a la comarca" y muestran las lineas de investigación desarrolladas. Neus Jordá, responsable de Comunicación de Aitex, ha detallado los prototipos de textiles desarrollados para uso doméstico, como las prendas monotorizadas que previenen caidas y que estos días se exhiben en la Fira. La UPV aprovecha también este espacio para dar cuenta de investigaciones desarrolladas por alumnos como Juan Rodríguez de la francesa Universidad Clermont Auverne, relacionado con el desarrollo de aplicaciones para niños y la robótica. La Fira Tecnológica cumple este año su cuarta edición y este es el primer año en que se implica Aitex. Sus responsables valoran la oportunidad que representa un evento como la Fira de Tots Sants para mostrar al publico visitante sus avances y lineas de trabajo.