TEXTIL Aitex y la UPV premian el tejido más innovador La Cátedra Aitex celebró el pasado viernes la entrega de los tres galardones del Concurso de Diseño y Desarrollo de tejido Jacquard 1.0 en el campus universitario de Alcoy lunes, 10 de julio de 2017 Aitex y el campus de Alcoy de la Universitat Politècnica de Valencia se unen para premiar los mejores tejidos para el hogar. La Cátedra Aitex celebró el pasado viernes la entrega de los premios del Concurso de Diseño y Desarrollo de tejido Jacquard 1.0 en el campus universitario de Alcoy. El jurado, compuesto, entre otros, por Máximo Solaz, director de la Feria Home Textil Premium, ha otorgado tres galardones: el primer premio ha recaído en Nerea Sanjuan con su propuesta Flamingo Palms, dotado de 1000 euros; el segundo ha sido para Braille Textil, de Lorena López, con 500 euros; y el tercero para María Matarredona por Tropic, valorado en 250 euros. Por la distinción han competido 15 participantes en un concurso que pone en valor el tejido más vanguardista elaborado para el hogar, como explica el director de Aitex, Vicente Blanes: ""La finalidad de esta iniciativa es dar a conocer el textil, sus capacidades, su innovación (...) para que los jóvenes se animen a participar en este sector tan emocionante y vanguardista". Todos los trabajos se han presentado con su correspondiente boceto y el producto final, elaborado con el telar Jacquard que Aitex utiliza para los cursos de formación.