SER DEPORTIVOS Ajedrez de nivel El Club de Ajedrez Tabiya Alcoy ha organizado para el sábado 6 de mayo en el Ágora el 6º Torneo Internacional en el que estarán presentes Maestros de diferentes puntos del mundo y además habrá varios premios en metálico, trofeos y otros galardones viernes, 05 de mayo de 2017 escúchalo en AUDIO Ser Deportivos Alcoy (05/05/2017) El Club de Ajedrez Tabiya Alcoy ha organizado el 6º Torneo Internacional de Ajedrez “Fiestas de Moros y Cristianos” que acogerá el espacio Ágora el sábado 6 de mayo desde las 16.15 horas. Joaquín Corbí, presidente del club organizador ha visitado Ser Deportivos para hablar sobre este evento, en el que estarán presentes diversos Maestros internacionales y en el que se espera una participación de alrededor de 70 jugadores. Las inscripciones todavía están abiertas y pueden realizarse en www.ajedreztabiyaalcoy.es, en el teléfono del presidente del club, 653 97 97 10 y también yendo al Ágora un tiempo antes de que de comienzo el torneo. Joaquín Corbí ha señalado que este torneo “sirve también para darle prestigio a Alcoy ya que vienen jugadores y Maestros internacionales a la ciudad”. La cantidad de torneos dentro del mismo dependerá de la cantidad de participantes tal y como ha explicado Corbí en Ser Deportivos, ya que es posible que aúnen algunas categorías. Todos los jugadores realizarán el sistema suizo a 7 rondas, es decir, 7 partidas, a ritmo de 10 minutos por jugador más 2 segundos de incremento por jugada. El Club Tabiya ha aportado 1.000 euros en metálico destinados a los 16 premios para el Torneo Absoluto. Dentro de los premios hay algunos más específicos como el Primer jugador de la Comunidad Valenciana sin ELO FIDE, el sistema de puntuación que se emplea en el ajedrez; también para los dos mejores jugadores sub 16; para los dos mejores locales. Además de los premios en efectivo también se regalarán suscripciones a revistas de ajedrez o incluso, el campeón de torneo será invitado automáticamente a la siguiente edición incluyendo el premio los gastos del viaje. Para los más pequeños los premios constan en el regalo de un libro de ajedrez y un trofeo. Este torneo también es puntuable para el Circuito de la Federación de Ajedrez de la Comunidad Valenciana “Copa de Campeones Infantil y Absoluto”.