ALFÉREZ MORO Al Azraq llega para quedarse La filà Chano escenifica las primeras insurrecciones del caudillo que dominó la comarca en el siglo XIII viernes, 22 de abril de 2016 La filà Chano ha comenzado a narrar la historia que da sentido a las fiestas de Alcoy, la batalla de 1276, desde el punto de vista musulmán. Algo inédito hasta la fecha. La entidad ha representado con un boato breve y compacto las primeras insurrecciones de al-Azraq, el líder musulmán que provocó múltiples quebraderos de cabeza al rey Jaume I. En su escenificación, los Chano han contado con los dos embajadores, que han recreado el Pacte del Pouet, firmado entre al-Azraq y Jaume I entre 1244 y 1245. Fidel Mestre, el alférez convertido en al-Azraq, ha desfilado sobre una plataforma diseñada, como su traje y el resto del boato por Jordi Sellés, quien ha sabido combinar los colores e iconos que identifican a la filà. Mestre ha representado al joven líder árabe, a quien en 2017 dará continuidad su padre, que ostentará el cargo de capitán moro. Como acompañamiento musical, y frente a la proliferación de nuevas creaciones, la filà Chano ha apostado por las clásicas y añoradas composiciones del contestano José Pérez Vilaplana. Ha sonado Guardia Jalifiana o Voluntat de fer, piezas que acababan reventadas en los primeros casettes de música festera allá por los años 70 y que los nuevos formatos no han conseguido rescatar del olvido.