“Al equipo sólo se le puede pedir más acierto de cara a gol”

escúchalo en AUDIO Ser Deportivos Alcoy (06/03/2017)

“Esto se parecería mucho a lo que nos podemos encontrar más adelante en una eliminatoria de play off”, esa fue la mentalidad del Deportivo Alcoyano antes de enfrentarse al Badalona, tal y como explicó el míster, Toni Seligrat en rueda de prensa tras el partido.

El técnico valenciano asegura que “lo único que se le puede pedir al equipo es más acierto de cara a gol en algunas de las claras ocasiones que hemos tenido, pero por el resto, es imposible concederle menos al rival”. La realidad es que no fue un partido demasiado vistoso pero los blanquiazules sí que dispusieron de diversas llegadas y claras ocasiones entre los tres palos. “Hemos tenido cuatro ocasiones muy claras de gol, lo normal es que una de esas hubiese entrado pero el gol es caprichoso y no lo puedes controlar”, explica Seligrat, quien afirma que “se ha visto un partido de mucho nivel dentro de lo que es Segunda B, por lo vivido dentro del campo y en las gradas”.

Antonio Navarro, defensa blanquiazul también habló en rueda de prensa, afirmando que el equipo había “hecho un partido muy bueno, muy intenso, sólo han chutado una vez dentro de los tres palos. Nosotros hemos tenido varias ocasiones claras pero no ha querido entrar. Empate a 0, a seguir, un punto más, hubiéramos querido sacar los tres, pero cuando no se puede ganar no hay que perder”.

El centrocampista Jony Ñiguez, fue el último en hablar ante los medios, explicando que “el liderato no es un objetivo que nos marcamos ahora mismo. Sería anecdótico ahora estar en la primera posición, nos hacía ilusión pero nosotros nos centramos en el partido. Teníamos enfrente un rival muy duro como se ha visto. Estoy muy orgulloso del trabajo de todos los compañeros, creo que hemos hecho un magnifico partido en el cual hemos llevado todo el peso y hemos concedido muy poco al Badalona”.

LESIÓN

El capitán blanquiazul, Mario Fuentes, sufre un esguince de grado 1 de ligamento lateral externo del tobillo izquierdo y tiene prevista una incorporación progresiva al grupo. Este es el diagnóstico tras las pruebas realizadas a Fuentes que tuvo que ser sustituido en la segunda parte del encuentro ante el Badalona. El míster, Seligrat, explicó en rueda de prensa que el central del Alcoyano se lesionó en la primera parte, pero que al estar la zona caliente pudo aguantar, y después, al enfriarse no pudo continuar y Pau Bosch entró en su lugar, ejerciendo de central, y no de lateral, ya que Seligrat no modificó el esquema y Barreda continuó de lateral.