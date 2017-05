Al rescate de los bancos, sin ellos

escúchalo en AUDIO Informativo comarcal (22/05/2017)

Los vecinos de Benilloba han despertado esta mañana de lunes, 22 de mayo, sin oficina bancaria. El pueblo se suma a la lista de pequeños municipios que ya no disponen de un servicio de oficina y atención al cliente por parte de su banco, en su caso el Sabadell. Los vecinos se han reunido este domingo en asamblea. Ana Delia Gisbert, alcaldesa, explica que los afectados se muestran "indignados" por la situación: "Ya no solo es por la dificultad que supone para una persona de avanzada edad las nuevas tecnologías, sino porque hay vecinos que no pueden desplazarse hasta Cocentaina, aunque la entidad considere que está a una distancia prudencial". Aunque, a diferencia de otros municipios, Benilloba dispone todavía de cajero automático, la alcaldesa explica que la entidad está forzando su traslado a un local municipal. Una alternativa que, asegura, no está clara. "La entidad me comentó que, nada más disponer de un local municipal, procedería a la instalación del cajero, pero lo cierto es que en L'Orxa realizaron la petición en octubre y todavía no disponen de ninguno".

¿Quién salva a los pequeños municipios de la banca?

La Diputación anuncia acciones para motivar la permanencia de la red de cajeros en toda la provincia. El diputado de Economía, Carlos Castillo, plantea introducir cláusulas en las operaciones de la Diputación con los bancos para que, si quieren trabajar con la institución, se comprometan a garantizar y mantener los servicios en los pequeños municipios. Solo SUMA opera 1.100 millones de euros anuales con los bancos, un volumen de negocio importante como para que la Diputación pueda exigir este tipo de cláusulas. Castillo recalca la negativa de la institución provincial a acogerse al plan contra la exclusión financiera, impulsado por la Generalitat. Afirma el diputado que la aportación de 300.000 euros para mantener servicios supondría una especie de microrescate a la banca.