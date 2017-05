The examples populate this alert with dummy content

AGENDA Al son de la cultura Arrancamos un fin de semana marcado por la música, que nunca nos falta, la literatura y mucho más viernes, 19 de mayo de 2017 Es viernes y el que se queda en casa es porque quiere. ¿Qué nos ofrece hoy la agenda local y comarcal? Vamos a ello. Esta tarde arranca con la Fiesta de la Solidaridad, a partir de las 17.30 horas, organizada por la Asociación de Vecinos de Ensanche-Benisaidó. A las 20.00, Almudena Francés dará una charla en el club UNESCO, con motivo de la IV Trobada d'Escriptors d'Alcoi. A la misma hora que la sala Daurada del Palau Comtal de Cocentaina acoge la presentación del Grup de investigadores Harca. A las 20.30 horas, continúa el Festival de Guitarra, en la iglesia de San Mauro y San Francisco. Al mismo tiempo, el Teatro Calderón celebra aniversario: Tres x deu, con la Ciutat Big Band y Andreu Valor. El día, muy completo, termina a las 21 horas en l'Ateneu Cultural El Panical y su sesión de rock a la fresca con Desustancia y The Sepionets. El sábado amanece con una actividad muy interesante con motivo del Día Europeo de los Parques: el itinerario descubre la flora y la fauna de la Font Roja. De 9.30 hasta el mediodía. La mañana se adereza con las actividades previas a la Trobada d’Escoles de L’Alcoià i El Comtat y un encuentro geocaching basado en los lugares que aparecen en el libro de El Misteri de la Vall de Perputxent. Hay sesión doble de sainete: Una clau al cossiol. A las 18 y a las 20.30 horas, en el Teatre Principal. Para otro tipo de público, el pub Bad Voodoo prepara un concierto a tono con su nombre: Habitación Vudú, desde las 20 horas. Para el domingo, continúan las actividades previas a la Trobada d'Escoles de L'Alcoià i El Comtat con un punto de intercambio de libros y una edición especial del Mercat de Canèssia, en L'Orxa. Hay una actividad singular: a las 12.30 horas, la Parroquia de Santa María acoge una misa cantada en honor de la Virgen de los Desamparados organizada por antiguos alumnos de las escuelas del Ave María. ¿Más planes? Hay ruta senderista al Benicadell, a cargo de l'Associació Serra Mariola y Mancomunitat, nueva cita con el Festival de Guitarra, a las 19 horas, en la capella de l'Antic Asil, y concierto a cargo de la Unión Musical Contestana y Pep Gimeno Botifarra, en beneficio del proyecto Caminem Junts, a las 19 horas, en el Centre Cultural El Teular de Cocentaina.