NOTICIA PATROCINADA Alameda 5 abre sus puertas Inmobiliaria Carbonell comercializa y muestra las viviendas que Clásica Urbana está construyendo en el solar contiguo al edificio número 7 jueves, 30 de enero de 2020 Compartir Twitter Whatsapp La auténtica distinción de un edificio es tener la mejor ubicación, sin tener que renunciar a la amplitud de espacios, teniendo al alcance de la mano todos los servicios y dotaciones que ofrece la ciudad de Alcoy. Después de la promoción del Edificio Alameda 7, la reconocida y experimentada empresa Clásica Urbana, está construyendo en el solar contiguo un edificio de vanguardia, Alameda 5. El edificio se compone de 33 viviendas exclusivas de tres y cuatro dormitorios. Viviendas con un grado de confort elevado, donde destacan la generosidad de los espacios, las distribuciones funcionales y los acabados de materiales de calidad. En el edificio Alameda 5 se ha cuidado especialmente el diseño de interiores, con la creación de tres ambientes diferentes con personalidad propia cada uno de ellos: Life, Oxford y Desing. El cliente puede elegir entre estos tres ambientes y personalizar su vivienda en la web: www.alameda5.com. En Alameda 5 todas las viviendas tienen terraza, pero cabe destacar las de las viviendas en plantas cuarta, quinta, sexta y séptima, que oscilan entre los 25 metros y los 30 metros. El acceso a éstas es desde comedor y cocina. Las grandes terrazas que generan espacios abiertos y cubiertos, junto con los grandes ventanales consiguen ampliar los espacios de la zona de día, entendiéndose como solo un espacio. Convirtiéndose las terrazas en magnificas zonas de estar dónde saber elegir el mobiliario es importante. Los dormitorios principales cuentan con vestidor, las cocinas con office y los cuartos de baño incluyen las últimas tendencias. Las viviendas disponen de parquet laminado, sistema de calefacción por radiadores y aire acondicionado. La fachada de la primera fase del proyecto, Alameda7, quedó a la espera de esta nueva promoción. Con ésta, el conjunto quedará terminado, formando ambos edificios una composición unitaria. A todo esto unimos unos precios contenidos, lo que hace que tengamos motivos más que suficientes para visitar el piso piloto, ubicado en el edifico Alameda 7. La comercialización está siendo un éxito. Las obras están en fase de estructura y ya se han vendido más de la mitad de las viviendas y todas las plantas bajas. Gran parte de estas últimas estarán ocupadas por una de las modernas oficinas store de Caixabank. Una de las ventajas de comprar la vivienda ahora, es que todavía estás a tiempo de personalizar tu vivienda. En pocas semanas y en la medida que avancen las obras, esto ya no será posible. El horario de atención al público es, de lunes a viernes de 17 a 20 horas y sábados de 10 a 13,30 h. También puedes concertar cita llamando al teléfono 96 652 66 24 o contactar con Inmobiliaria Carbonell, una empresa alcoyana referente en el sector y que son los encargados de su comercialización. No obstante, el viernes día 31 de enero (de 17 a 20 h) y sábado 1 y domingo 2 de febrero (de 10 a 13,30 h) se celebran unas Jornadas de Puertas Abiertas. Donde mostrarán este novedoso proyecto, así como el piso piloto de Alameda 7. No te lo puedes perder.