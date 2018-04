The examples populate this alert with dummy content

MOROS Y CRISTIANOS Alardo 2018: más pólvora y más seguridad Alcoy reparte entre el viernes y el sábado los 2.942 kilos de pólvora que los festeros quemarán el Día del Alardo jueves, 19 de abril de 2018 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hora 14 Alcoy (19/04/2018) Alcoy es en 2018 el primer municipio que cumple a rajatabla el nuevo Reglamento de Explosivos, aprobado por el Gobierno de España y obligatorio a partir de 2019. La normativa incluye por primera vez instrucciones específicas para las “manifestaciones festivas con uso de armas de avancarga y pólvora negra”. Estas son las principales novedades Hasta dos kilos por festero El kilo por festero es historia con la nueva norma. Cada festero puede disponer de dos kilos. El reglamento permite utilizar esta cantidad en cada acto, pero en la práctica implicaría un segundo reparto a mediodía, una solución inviable. El Gobierno ha autorizado el uso de 4.868 kilos, si bien la petición final ha sido de 2.942. Vuelve el ‘cartuchero’ Lo que desde antiguo se conoce como cartuchero en la nueva norma se denomina porteador, es decir, la persona que no dispara pero suministra pólvora al disparador. Esta figura permite aumentar la cantidad de pólvora a utilizar en el acto. Solo mayores Las instrucciones son muy claras respecto a la edad de los participantes: solo pueden tomar parte en el Alardo los mayores de 18 años. Es obligatorio contar con licencia de armas de avancarga. Formación obligatoria Todos los participantes en la batalla de arcabucería deben haber recibido formación. Técnicos de Aitex han impartido este año los primeros cursos para aquellos festeros que no acreditaron su experiencia en los alardos de, al menos, dos de los tres últimos años. Reparto más sencillo Hasta ahora cada festero adquiría su bidón de pólvora para depositarlo en la cantimplora. A partir de ahora, el festero recoge directamente la cantimplora con dos kilos de pólvora. La Asociación de San Jorge se encarga del trasvase a la cantimplora, que se precinta para evitar manipulaciones. Nuevo lugar de distribución La distribución del material pirotécnico debe realizarse en un lugar que cumpla las exigencias de la normativa en cuanto a distancias mínimas de núcleos habitados. Por eso el reparto se traslada al albergue del Baradello de Moya, en el extrarradio. El reparto se realizará el viernes, 20 de abril, de 10.00 a 19.00 horas y el sábado, 21 de abril, de 10 a 12.30 horas. No más de 4 kilos juntos El reglamento es muy estricto en cuanto a la cantidad máxima de pólvora que puede almacenar una sola persona: 4 kilos, repartidos en dos cantimploras. En el caso de Alcoy puede custodiar la pólvora durante 96 horas. Para transportar dos cantimploras se necesitan dos personas.