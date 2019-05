The examples populate this alert with dummy content

FUEGO Alarma en el Centro por el incendio en una vivienda Las llamas en el primer piso de la calle Santa Rita, 49, han llamado la atención de vecinos y transeúntes - No había personas dentro y se ha rescatado a una mascota viernes, 31 de mayo de 2019 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hora 14 Alcoy (31/05/2019) Alarma por el incendio de una vivienda okupada en el Centro de Alcoy. Las llamas han comenzado en el primer piso de la calle Santa Rita 49. La vivienda, al igual que todo el edificio, vacíos, ha sido okupada y en el momento del incendio solo había una mascota, un perro, que ha sido rescatado para que la recogiera la Protectora, como ha explicado Mercedes Ponsoda, inspectora de la Policía Local. Testigos presenciales han visto salir del edificio a dos chicas jóvenes con un bebé en brazos al poco tiempo de declararse el incendio. Eduardo Pérez, cabo de los bomberos, explica al tratarse de una vivienda okupada estaban a la expectativa de realizar algún rescate. La espectacularidad de las llamas que han llegado a romper el cristal de la habitación, han llamado la atención de vecinos y transeúntes. Se han desplegado numerosos efectivos de Bomberos, Policía Local y Nacional, SAMU y se ha cortado el tráfico en la zona.