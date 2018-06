The examples populate this alert with dummy content

COCENTAINA Alarma en San Cristófol por un incendio forestal Las llamas han comenzado a primera hora de la tarde-Medios aéreos y terrestres trabajan en la extinción miércoles, 13 de junio de 2018 Compartir Twitter Whatsapp Un incendio forestal ha hecho saltar las alarmas en Cocentaina a primera hora de la tarde de este miércoles 13 de junio. Hasta el área afectada de Sant Cristófol, donde han comenzado las llamas, se han desplazado unidades de bomberos forestales, medios aéreos y agentes medioambientales, según informa el Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat Valenciana a través de twitter. Según testigos presenciales y vecinos de la zona el incendio estaría en vías de estar controlado.