MOTOCROSS Albaida abre el año con un MX Internacional El Complex del Motor acoge el 26 de febrero una prueba puntuable para el Campeonato de Motocross de la Comunidad Valenciana y MotoDes MX – Las entradas oscilan entre los 7 y 10 euros en venta anticipada y serán tres euros más caras en taquilla martes, 21 de febrero de 2017 escúchalo en AUDIO Ser Deportivos Alcoy (21/02/2017) El Complex del Motor de Albaida inicia su programa de actividades para este 2017 traspasando fronteras y volviendo a reunir a los mejores pilotos de esta especialidad, ya que el próximo 26 de febrero acogerá un MX Internacional puntuable también para el Campeonato de Motocross de la Comunidad Valenciana y MotoDes MX. Ramón Porta, presidente del Moto Club Albaida, ha explicado en Ser Deportivos que “en este evento participarán incluso los pilotos que encabezan las listas en España. En total habrá 100 participantes”. De esta forma Albaida tendrá en su municipio durante todo el fin de semana un impresionante número de pilotos y acompañantes que disfrutarán de la comodidad de las instalaciones y de un trazado preparado con sumo cuidado para la ocasión. El Moto Club Ciutat d’Albaida es el organizador de esta carrera internacional donde habrá diversas categorías: OpenMX1, OpenMX2, OpenMX3, OpenMX 2 Sub18, MX85, MX65, MX50 y MXAficionados, es decir, todas las clases del autonómico valenciano. El paddock lucirá una de sus mejores estampas y las parrillas estarán llenas de pilotos de una enorme calidad para el disfrute de todos los aficionados. A partir de las 9 horas empezarán los entrenos libres, seguidamente se realizarán las Cronos y a partir de las 11.30 horas darán inicio las distintas finales. Las entradas se pueden adquirir de forma anticipada en www.circuitoalbaida.com, www.ticketea.com o www.motoalbaida.com por 10 euros, precio para adultos y de 7 euros para los menores de entre 12 y 18 años, mientras que los niños menores de 12 años tienen la entrada gratuita. Porta, ha señalado que el mismo domingo habrá entradas en taquilla pero que “serán 3 euros más caras”. El presidente del Moto Club también ha indicado en Ser Deportivos que esta cita es la primera del año pero que hay previstas otras durante el año y que la intención es que el Campeonato de España de Motocross vuelva a celebrarse en Albaida.