SERVICIOS Alcantarillado: segundo intento El Ayuntamiento reinicia el proceso para adjudicar el mantenimiento de las alcantarillas al margen del contrato de limpieza de calles - Hacienda anuló el primer concurso por la queja de una de las empresas que aspiraba a prestar el servicio, valorado en 1,6 millones viernes, 29 de septiembre de 2017 escúchalo en AUDIO Hora 14 Alcoy (28/09/2017) El Ayuntamiento de Alcoy, gobernado por el PSOE, ha iniciado el segundo intento para adjudicar el mantenimiento y limpieza del alcantarillado, un contrato de cuatro años por 1,6 millones de euros. El primer concurso, como adelantó RADIO ALCOY, fue anulado por el Ministerio de Hacienda a raíz del recurso de una de las empresas que optó a la adjudicación. El proceso ha arrancado de nuevo con la apertura del plazo para presentar ofertas, que se prolongará hasta el 6 de noviembre. La valoración del contrato es de dos millones, aunque el precio inicial es de 1,6 millones por un plazo de cuatro años. El Gobierno tiene interés en separar este contrato del de recogida de residuos y limpieza de calles para mejorar la conservación de la red de alcantarillas y garantizar su correcto mantenimiento. Según los plazos del concurso, el contrato puede quedar adjudicado antes de final de año.