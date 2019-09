The examples populate this alert with dummy content

TIRO CON ARCO Alcaraz, Del Olmo y los Candela, padre e hijo, arqueros de brillante presente y gran futuro Los cuatro visitan Radio Alcoy para explicar cómo ha sido su última temporada y explicar sus planes inmediatos - Sergio del Olmo ya no está en el CAR de Madrid pero seguirá compitiendo miércoles, 11 de septiembre de 2019 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Ser Deportivos Alcoy (11/09/2019) El CD Santa Lucía de tiro con arco cuenta con cuatro exponentes principales a nivel competitivo que han querido estar en Radio Alcoy para explicar cómo les ha ido la pasada temporada y cuáles son sus planes para la siguiente. El veteano Manolo Candela, pese a su edad sigue compitiendo, su hijo, Adrián Candela, también en su categoría cadete y Sergio del Olmo nos explica que tras varios años en el CAR de Madrid, en la Residencia Blume, ha vuelto a Alcoy. La cara nueva es la de la joven Àngels Alcaraz. En menos de un año compitiendo está logrando unos grandes resultados. No en vano mañana jueves 12 parte con dirección a Eslovenia para disputar el Campeonato de Europa de Clubes con el Almussafes.