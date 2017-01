Alcoi amplia la suspensió de les classes al dijous

más información La nieve condiciona la actividad en Alcoy y comarca

La alerta roja decretada por la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) pel temporal de neu a l’interior d’Alacant ha motivat la reunió d'urgencia de l’alcalde d'Alcoi, Toni Francés, amb responsables de la Policia, serveis municipals i Protecció Civil per avaluar la situació de la ciutat, i establir les actuacions per a les properes hores.

En la reunió. s’ha acordat suspendre totes les classes al llarg de tot el dia de demà, dijous 19 de gener, davant de les previsions meteorològiques. Aquestes indiquen que les precipitacions de neu poden ser copioses. Igualment, s’ha acordat que es reforcen els dispositius tant de seguretat, protecció civil com serveis municipals.

Al igual que s’ha fet a primera hora del mati, a partir d’aquesta mateixa vesprada es començarà a distribuir sal per les principals vies i accessos de la ciutat. Igualment, les màquines llevaneus tant de l’Ajuntament com dels Bombers estan preparades per a tornar a actuar en els carrers del nucli urbà quan comence a nevar.

La prioritat en les actuacions, tant esta nit com demà, és garantir el trànsit. Les actuacions seran, en primer lloc, en l’hospital i centres sanitaris, accessos i eixides així com principal vies de comunicació, polígons i urbanitzacions. El transport públic es retardarà fins a les 8 hores, i funcionarà sempre que siga possible depenent de la situació dels carrers de la ciutat.

El dispositiu de seguretat i seguiment estarà actiu al llarg de tot el dia i està previst que demà dijous a mig dia, es realitze una nova reunió per avaluar la situació per al divendres.

Les recomanacions són clares: no utilitzar vehicles sinó és estrictament necessari, màxima precaució en la circulació tant en vehicles com a peu. També es demana que s’eviten les cridades als telèfons d’emergència (ampliats en dos línies més) per a simplement demanar informació. La informació es pot consultar als canals oficials de l’Ajuntament o el mitjans de comunicació locals. També es pot consultar el Blog de Protecció Civil que ja està actualitzat. http://proteccioncivilalcoi.blogspot.com.es/p/emergencias.html