TRAGALUZ Alcoi estrena febrer amb el ballet d’Antonio Gades i Teatre Circ Amics de la Música d'Alcoi porta l’espectacle “Fuego” al Calderón – La companyia teatral representa dos funcions en “Una cita con Anton Chéjov” viernes, 31 de enero de 2020 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Tragaluz. Suplemento cultural (31/01/2020) La companyia d’Antonio Gades du a l’escenari del Teatre Calderón d’Alcoi el seu espectacle Fuego. El ballet i el flamenc es fusionen en l'actuació, inspirada en El amor brujo de Manuel de Falla. En Tragaluz hem parlat amb Eugenia Eiriz, directora de la Fundación Antonio Gades, per donar-los un avanç d’aquest ballet inclòs en la programació de la temporada de l’Associació d’Amics de la Música d’Alcoi. Teatre Circ mostra una Cita amb Anton Chéjov aquest cap de setmana en el Centre Cultural Mario Silvestre d’Alcoi. La companyia teatral alcoiana representarà dues obres, Afterplay y El oso, baix la direcció d’Adolfo Mataix. Amb ell i amb els actos Enric Piera i Ricard Sanz hem fet un avanç del que l'espectador podrà vorer en les funciones programdes per a aquest dissabte, a les 20 hores, i el diumenge, a les 19 hores. La propera setmana, Alcoi estrenarà un nou cicle expositiu que està dedicat a Ovidi Montllor, coincidint en que el 4 de febrer és l’aniversari del cantautor alcoià i que en aquest 2020 que es commemoren els 25 anys des que va faltar. El regidor de Cultura, Raül Llopis, ha presentat el serial artístic en homenatge a l’autor de cançons com Perquè vull.