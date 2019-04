The examples populate this alert with dummy content

FESTES Alcoi Fester entrega sus premios El acto, presentado por Paco Aznar, ha tenido lugar en el Casal de Sant Jordi con la presencia de los ganadores, el presidente y vicepresidente económico de la Asociación, Juan José Olcina y Vicente Jorge Bas, el director de Radio Alcoy, Juan Jordá, coordinadores, patrocinadores o mayorales, entre otros miércoles, 17 de abril de 2019 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Amagatalls de la festa (17/04/2019) El programa Alcoi Fester ha celebrado su entrega de trofeos en el Salón de Actos del Casal de Sant Jordi. En el acto que tuvo lugar el viernes 12 han estado presentes el presidente de la Asociación de San Jorge, Juan José Olcina, Miki, y el director de Radio Alcoy, Juan Jordá, el vicepresidente económico de la Asociación, Vicente Jorge Bas, junto a una amplia presencia del cuerpo de mayorales y los coordinadores del programa, todos ellos con la presentación de Paco Aznar. Los ganadores han sido Luis María Palop, en dos ocasiones, David Sancho, Lázaro Pérez y Yolanda Fernández. Uno de los ganadores no pudo acudir y no recibió los premios. Se repartieron 280 euros, 40 del trabucazo musical de BMW Móvil Begar, junto a un Sant Jordi de bronce enmarcado de Joyería Luis Jesús, una medalla de Sant Jordi y la colección de Nostra Festa. Durante el programa se han analizado las novedades de esta edición, la 31, partiendo de una idea de Paco Aznar, y se han valorado de forma muy positiva. Además se han apuntado posibles cambios y más alicientes para la próxima edición, que será la 32. Lo puedes escuchar en el programa Amagatalls de la Festa de hoy.