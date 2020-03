The examples populate this alert with dummy content

CORONAVIRUS Alcoi Fester suspende su emisión hasta que se reanuden las fiestas El concurso radiofónico se paraliza tras el anuncio de la Asociación de San Jorge de posponer el calendario festivo hasta que la situación sanitaria mejore domingo, 15 de marzo de 2020 Compartir Twitter Whatsapp La suspensión momentánea de las Fiestas de Moros y Cristianos de Alcoy en honor a San Jorge ha provocado que Radio Alcoy y la Asociación de San Jorge (ASJ) hayan acordado aplazar el concurso radiofónico Alcoi fester, hasta que se conozcan las nuevas fechas de la trilogía en honor a San Jorge. La emisión de la edición número 32 de Alcoi fester comenzó el pasado domingo 8 de marzo, con la presencia del capitán moro Rafael Tortosa como invitado. LA edición número 32 del concurso radiofónico se presentó en Amagatalls de la Festa el pasado 6 de febrero.