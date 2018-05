The examples populate this alert with dummy content

PATRIMONIO Alcoi Industrial reclama un plan director y no acciones parciales para El Molinar Reivindica un programa marco para todo el BIC en lugar de actuaciones “coyunturales y oportunistas” miércoles, 23 de mayo de 2018 Compartir Twitter Whatsapp La asociación Legado Histórico Industrial de Alcoy (Alcoi Industrial) ha solicitado al Ayuntamiento que elabore un plan director para todo el conjunto de arqueología industrial de El Molinar antes de intervenir en el punto concreto de las primeras aguas, como plantea el Gobierno local, del PSOE. El colectivo, formado por expertos de diversas ramas, pretende evitar con esta petición “actuaciones coyunturales y oportunistas” como las ejecutadas anteriormente en la ciudad. El “proyecto integral” por el que aboga Alcoi Industrial debe “planificar, coordinar y estructurar todo el proceso de puesta en valor del conjunto, previo a los proyectos individuales”. Para el colectivo es necesario que el proyecto que propone el Gobierno, valorado en 1,2 millones de euros, “se incardine en un marco que coordine y estructure todo el proceso de puesta en valor de todo el ámbito de la cuenca del El Molinar”. Alcoi Industrial no comparte que el Ayuntamiento desarrolle una iniciativa que, aprovechando la oportunidad de disponer de fondos, actúe “de forma puntual y aislada, sin tener en cuenta su relación con una necesaria línea estratégica de acción global de puesta en valor del patrimonio”. La asociación ha hecho llegar sus tesis al Gobierno tras participar en la primera reunión convocada por el Ayuntamiento para debatir el proyecto de recuperación de la zona de primeras aguas del área en la que comenzó el proceso de industrialización en la Comunidad Valenciana. Alcoi Industrial ha expuesto incluso algunos de los puntos que debería incluir el proyecto integral para la zona: metas, prioridades, accesos, usos y promoción. Respecto a las prioridades, la más urgente es, según la asociación, consolidar las chimeneas de ladrillo. En cuanto a los usos, la entidad no descarta introducir el hotelero, “que puede interesar en la especialización temática”. Pese a ser partidario de un planteamiento global para El Molinar, Alcoi Industrial no renuncia a proponer iniciativas para los edificios industriales de primeras aguas. Reclama un tratamiento arqueológico del proyecto y se ofrece a colaborar en la edición de material multimedia para divulgar la riqueza de la zona. También propone la creación de un portal documental digital específico sobre El Molinar.