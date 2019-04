The examples populate this alert with dummy content

CULTURA Alcoi presenta una nova edició de la festa de les lletres La ciutat celebrarà el Dia del Llibre del 23 al 26 d'abril amb noves publicacions, tallers i contacontes jueves, 18 de abril de 2019 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hoy por hoy Alcoy 12.20 (18/04/2019) L'Ajuntament d'Alcoi ha organitzat una programació per a celebrar el Dia del Llibre. El dimarts 23 d'abril serà la jornada central on s'efectuaran descomptes en dotze llibreries de la ciutat i s'obsequiarà amb la publicació fotogràfica "Zenit entre muntanyes", una edició especial amb motiu del 60 aniversari de l'Agrupació Fotogràfica Alcoiana. Des de la jornada de Sant Jordi i fins al divendres 26 d'abril, hi ha programades sis activitats -des de presentacions de llibres fins a contacontes, a més d'un taller sobre BIVIA i debats a l'Aula- que es desenvoulparan en el Centre Cultural Mario Silvestre, la Biblioteca de Tirisiti o l'Aula Joan Valls. Raül Llopis, regidor de Cultura, i Josep Lluís Santonja, director de la Xarxa de Biblioteques Municipales, han explicat en Hoy por Hoy Alcoy com serà la festa que uneix la literatura i la fotografia.