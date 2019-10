The examples populate this alert with dummy content

AGORA Alcoi sensibilitza a les empreses en conèixer la compra pública innovadora En l'Espai Àgora dels Emprenedors analitzem les jornades organitzades per a donar resposta a reptes urbans a través de solucions eficients miércoles, 23 de octubre de 2019 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Espacio Ágora (23/10/2019) L’Espai Àgora dels Emprenedors analitza la compra pública innovadora que centra les jornades que es desenvolupen fins dijous en l’aula de formació de la Oficina de Turisme i la Sala Àgora. Té molt a veure en el desenvolupament de la Smart City i d’allò parlen a l’entrevista el tècnic Pedro Ramiro i Alejandro Tosina de l’empresa SILO. Les jornades finalitzen dijous dia en que el IVAM CADA Alcoi és la seu del I Encontre de la dinamització del sector tèxtil. Ens el presenta Quico Sempere, responsable d'institucions d’Aitex, que convoca l’acte. Macarena Florencio tanca el programa amb consells per a trobar feina.