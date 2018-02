Alcoi suspèn les competicions esportives al Francisco Laporta

La reunió del preventiu per la neu ha tingut lloc aquest matí a les 10.30 per a avaluar les últimes hores a la ciutat i la previsió per a la resta del dia i el cap de setmana. Els efectius han treballat tal i com estava previst tota la nit i a primeres hores del matí, i la normalitat a la ciutat ha sigut la tònica general. El casc urbà està transitable i els autobusos no s’han vist afectats. Es continua repartint sal i observant aquelles zones més conflictes i les urbanitzacions també són transitables però amb precaució.

Les classes continuen amb normalitat a la ciutat i està previst que segueixen així al llarg del dia ja que la previsió meteorològica indica que les precipitacions seran lleus o remetran a les pròximes hores.

Totes les carreteres pròximes a la ciutat estan accessibles i en aquest moment, no hi ha cap tall de trànsit. Per consultar l’evolució de les carreteres es recomana accedir a www.dgt.es o telefonar al 011. A la zona del Rebolcat, hi ha una pala treballant per retirar neu però tampoc existeixen problemes destacats amb el trànsit.

D’altra banda, des de l’Ajuntament s’ha decidit suspendre les competicions esportives del cap de setmana ja que les zones més altes s’han vist afectades per la neu i està previst que es produïsquen gelades pel que les instal·lacions i els accessos a les mateixes podrien no estar practicables. El poliesportiu Francisco Laporta està tancat des de les 11 hores del matí de hui divendres i, per tant, tampoc se celebren els entrenaments d’aquesta vesprada.

Els canals oficials de l’Ajuntament seguiran informant si es produeixen canvis en la previsió pel que es recomana seguir-los a les pròximes hores.