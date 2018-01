Alcoi tanca 2017 amb 3 milions en manteniment de la ciutat

escúchalo en AUDIO Hora 14 Alcoy (09/01/2018)

L'Ajuntament d'Alcoi va invertir l'any 2017 més de tres milions d'euros en millores de carrers i infraestructures de la ciutat. El Govern local, del PSOE, destaca l'esforç inversor en el manteniment del municipi, que va arribar als 3.150.305 euros en diferents partides pressupostàries com són el manteniment i millora de parcs i jardins, del clavegueram, del subministrament elèctric o de les instal·lacions esportives.

La millora de l'enllumenament als polígons de Cotes Baixes, Cotes Altes, Castellar, Beniata i Santiago Payà, és l'actuació que major despesa concentra, amb un pressupost de 470.000 euros. Seguida per la nova rotonda de El Collao, amb una inversió de 409.000 euros i actualment en obres, i per les obres al Pont de Sant Jordi, valorades en 275.150 euros. Entre les inversions de gran envergadura també es troba el manteniment de l'enllumenament públic, que amb 315.000 € manté la inversió de l'anterior exercici.

El regidor d'Obres, Jordi Martínez, aprecia un canvi de tendència en les inversions d'aquest darrer any: "Més enllà de grans projectes, també hem apostat per actuacions de menor envergadura, les quals ens han permés arribar a tots els barris de la ciutat".

Quant a la distribució de les actuacions per barris, a la Zona Nord destaca la inversió en els accessos al polígon industrial de Cotes Altes (62.660 euros) o l'asfaltat del carrer General Prieto i l'Avinguda Andalusia (8.370 euros entre els dos).

A Santa Rosa l'Ajuntament ha invertit entre d'altres en la reparació del despreniment del mur al carrer Camí Antic de Madrid (10.650 euros). En Batoi s'ha dut a terme l'adequació del poliesportiu (32.300 euros) o la reparació del dipòsit municipal d'aigua potable (29.000 euros). Al Centre, el Govern cita la transformació de la pardalera de la glorieta en un quiosc (60.000 euros), o la repavimentació del carrer Sant Tomàs (37.100 euros). En el Viaducte, la reparació de les voreres del pont (82.280 euros) o les diferents actuacions al carrer Sant Joan de Ribera: estabilització del terreny, millora de seguretat, millora del clavegueram i del sistema de subministrament d'aigua (128.850 euros). En aquest barri, també s'ha posat solució als problemes del clavegueram del Tossal, el projecte va estar valorat en 80.000 euros, cal recordar que aquestes obres foren finançades per la Diputació d'Alacant i el projecte va ser redactat per l'Ajuntament d'Alcoi.

En l'Eixample, sumada a les actuacions al Pont de Sant Jordi també es troba la reparació del mobiliari de la zona Periódico Ciudad (1.980 euros). També s'ha invertit en l'accessibilitat de les voreres que van des de Cervantes fins al pont de la Petxina, a Els Alçamora i l'Alameda (52.500 euros).

Fora del particular àmbit de cada barri, cal destacar, a la Via Verda, la instal·lació elèctrica per a la il·luminació dels túnels i la consolidació dels talussos (78.500 euros entre els dos); i al cementiri, la construcció de 208 unitats de soterrament, d'altres 80 unitats en nínxol i la construcció d'un bloc de columbaris (159.250 euros entre els tres).