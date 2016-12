The examples populate this alert with dummy content

MONÒLEGS D'ALCOIANIA Alcoiania del futur El veterà Ramón Micó escriu un text interpretat per l'emergent Julián Coloma lunes, 19 de diciembre de 2016 escúchalo en AUDIO Monòlegs de l'alcoiania (12/11/2016) ¿L'alcoiania té futur? Aquesta és la pregunta que es fa Ramón Micó al monòleg Alcoiania del futur, un text farcit d'ironies i crítiques per donar resposta a aquest pregunta existencial. A través d'exemples que demostren que l'alcoiania, de vegades, cau pel seu propi pes, Julián Coloma interpreta diversos personatges entre polítics i escèptics d'aquesta idea de felicitat perpètua.