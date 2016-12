Alcoillywood

Com que Alcoi no pot convertir-se en una referència per al món del cinema? El periodista Paco Agulló desgrana al monòleg interpretat per Hermógenes Llopis tot el pla estratègic per a convertir la ciutat en un nou Hollywood. Des del carrer de Sant Nicolau reconvertit en el Passeig de la Fama fins a l'entrega d'uns particulars premis Òscar.