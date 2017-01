The examples populate this alert with dummy content

PROYECTO EMPRESARIAL Alcoinnova presenta el estudio ambiental para obtener el permiso final del Consell La sociedad promotora amplía su capital en 8,5 millones ante la previsión de que el proyecto supere las trabas judiciales y administrativas martes, 10 de enero de 2017 La Española ha presentado el estudio de impacto ambiental para conseguir la autorización definitiva a Alcoinnova. La empresa ha ampliado capital ante la previsión de que el proyecto salga adelante. La empresa presentó el pasado 16 de diciembre en el Ayuntamiento la documentación para obtener la declaración de impacto ambiental, de la que carecía Alcoinnova. El Consistorio va a abrir la próxima semana el plazo de exposición pública y alegaciones, que se prolongará durante un mes. En cuanto la empresa conteste las alegaciones, la documentación será remitida a la Generalitat, que tiene cuatro meses para resolver, según informa el Ayuntamiento. Entre medias, el 22 de febrero el Tribunal Supremo fallará el recurso sobre la declaración del proyecto como Actuación Territorial Estratégica. El Tribunal Superior de Justicia ya avaló la declaración, en contra de la petición de los ecologistas y del Ayuntamiento. Este tribunal debe fallar el segundo contencioso, por el que La Carrasca y el Consistorio buscan anular la aprobación del proyecto. La Española confía en que las sentencias le sigan siendo favorables y pueda obtener todos los permisos. Alcoinnova Parque Empresarial ha aprobado una ampliación de capital de 8,5 millones de euros, según el Boletín Oficial del Registro Mercantil. La sociedad dispone, con esta ampliación, de un capital de 13,7 millones para poner en marcha el proyecto empresarial. Dice el alcalde, Antonio Francés, en un comunicado que si los tribunales validan la iniciativa, la tarea del Gobierno será asegurar el cumplimiento de las garantías legales y ambientales. Si la Justicia tumba el proyecto, el alcalde se compromete a trabajar con la empresa para que Alcoinnova se quede en la ciudad.